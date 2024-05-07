70 yaşındaki yurttaş, 1.5 milyon dolandırıldı!

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düşen 70 yaşındaki yurttaş, 1.5 milyon TL dolandırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 10:57
70 yaşındaki yurttaş, 1.5 milyon dolandırıldı!
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Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Ethem Mahallesi’nde yaşayan S.K.’yı (70) arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. 

"Adınız 50 kişinin olduğu dolandırıcı listesinde yer alıyor” diyerek S.K.’yı ağlarına düşüren dolandırıcılar, evinde bulunan dolar ve nakit paraları kendilerine getirmesini istedi.

Bunun üzerine yaklaşık 1.5 milyon TL değerinde altın, nakit para ve dolarları alan S.K., Taşköprü Devlet Hastanesi otoparkına getirerek dolandırıcılara teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden S.K., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.


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