70 yıllık 'tarihi çınar', kamyonun çarpmasıyla devrildi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:52

M.T. idaresindeki 16 AEJ 04 plakalı kamyon, seyir halindeyken 70 yıllık çınar ağacına çarptı. Kaza sonrası sürücünün yanında bulunan C.A. yaralanırken kazayı görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

BELEDİYE AĞACI KALDIRDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı C.A.’ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay sonrası kapanan yol Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ağacı kaldırmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.