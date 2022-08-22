70 yıllık 'tarihi çınar', kamyonun çarpmasıyla devrildi
Bursa’da 70 yıllık çınar ağacı kamyonun çarpması sonrası devrildi. Kaza sonucu 1 kişi yaralanırken, çınar ağacının devrilme anı saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Anadolu Caddesi’nde meydana geldi.
M.T. idaresindeki 16 AEJ 04 plakalı kamyon, seyir halindeyken 70 yıllık çınar ağacına çarptı. Kaza sonrası sürücünün yanında bulunan C.A. yaralanırken kazayı görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
BELEDİYE AĞACI KALDIRDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı C.A.’ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Olay sonrası kapanan yol Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ağacı kaldırmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Yüzlerce kız çocuğu ölebilir
- Beykoz'da AKP zulmü sürüyor, yurttaşlar direniyor
- Çip krizi sürüyor
- Hastane tartışması gündeme oturdu
- AKP'li belediye, polislerle Validebağ'a girdi
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!