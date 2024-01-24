71 nerenin plakası? 71 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:35

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:35

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 71 nerenin plakası? 71 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

71 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’deki 71 plaka kodu nereye ait sorusuna verilecek cevap Kırıkkale ili olacaktır. 1989 senesine kadar Ankara’ya bağlı bir ilçe olan Kırıkkale, 21 Haziran 1989 tarihinde vilayet statüsü kazanmış ve yine bu tarihten itibaren 71 plaka kodunu kullanmaya başlamıştır.

Kırıkkale Merkez İlçesi Plaka Kodları:

71 A 001 – 71 AZ 999

71 DA 001 – 71 DZ 999

71 M 0001 – 71 M 9999

71 MA 001 – 71 MA 999

71 S 0001 – 71 S 9999

71 T 0001 – 71 T 5000

Keskin İlçesi Plaka Kodları:

71 G 9001 – 71 G 9250

71 KA 001 – 71 KZ 999

71 T 5001 – 71 T 5599