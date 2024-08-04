71 yaşındaki şahıs 'eşine baktığı' gerekçesiyle bir kişiyi bıçakladı

Samsun’da 71 yaşındaki bir şahıs evinin balkonundaki eşine baktığı için hastane otoparkında bir kişiyi bıçakladı.

İHA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 14:45
71 yaşındaki şahıs 'eşine baktığı' gerekçesiyle bir kişiyi bıçakladı
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Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bir kavga meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.D.(71) evinin balkonundaki eşine baktığı iddiasıyla M.B.’yi (50) özel bir hastanenin otoparkında her iki bacağından da bıçakladı.

Yaralı M.B., özel hastanede tedavi altına alınırken, kendisini tanımadığı bir kişinin yan bakma meselesi yüzünden bıçakladığını söyledi.

D.D. ise Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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