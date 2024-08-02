Samsun’da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Samsun’da bir kişi çıkan tartışmada bıçaklanarak hastanelik oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:01
Samsun’da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
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Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde saat 09.15’te, M.B.(57) bıçaklı saldırıya uğrayarak sol göğüs ve sağ diz altından yaralanarak hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B. tedavi altına alındı. M.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

M.B.’yi bıçaklayan M.A.T. (19) ve yanında bulunan M.H.(23) olay yerinden motosiklet ile kaçtı. M.A.T. ve M.H. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı M.B., "Yalandan tartışma çıkardı. Tişörtsüz geldi, tişört sordu. Makineyi çalıştırdım çamaşırları attım. Bunlar misafirlerimdi. Azmettirici var bu işin içinde. Bir hiç yüzünden tartışmayı büyüttüler. Ben merhametli davrandığım için böyle oldum. Mücahit onu tutsaydı olay olmayacaktı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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