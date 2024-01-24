72 nerenin plakası? 72 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 72 nerenin plakası? 72 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 72 nerenin plakası? 72 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
72 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Türkiye’de kullanılmakta olan 72 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Batman olacaktır. Daha önceleri Siirt’e bağlı bir ilçe olan Batman, 16 Mayıs 1990 tarihinde alınan bir kararla il olmuş ve akabinde de 72 plaka kodunu almıştır.
Batman Merkez İlçesi Plaka Kodları:
72 AC 001 - 72 AZ 999
72 D 0001 - 72 D 0999
72 DA 001 - 72 DP 999
72 M 0001 - 72 M 0999
72 T 0001 - 72 T 0999
72 S 0001 - 72 S 0999
72 EA 001 - 72 EE 999
Kozluk İlçesi Plaka Kodları:
72 D 9501 - 72 D 999
72 KA 001 - 72 KZ 999
72 M 9001 - 72 M 9999
72 T 7000 - 72 T 7999
72 S 9001 - 72 S 9999
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