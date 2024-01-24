72 nerenin plakası? 72 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:41

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:41

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 72 nerenin plakası? 72 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

72 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de kullanılmakta olan 72 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Batman olacaktır. Daha önceleri Siirt’e bağlı bir ilçe olan Batman, 16 Mayıs 1990 tarihinde alınan bir kararla il olmuş ve akabinde de 72 plaka kodunu almıştır.

Batman Merkez İlçesi Plaka Kodları:

72 AC 001 - 72 AZ 999

72 D 0001 - 72 D 0999

72 DA 001 - 72 DP 999

72 M 0001 - 72 M 0999

72 T 0001 - 72 T 0999

72 S 0001 - 72 S 0999

72 EA 001 - 72 EE 999

Kozluk İlçesi Plaka Kodları:

72 D 9501 - 72 D 999

72 KA 001 - 72 KZ 999

72 M 9001 - 72 M 9999

72 T 7000 - 72 T 7999

72 S 9001 - 72 S 9999