72 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Hazal: "Su içmem, daha muayene olamadım"
Hatay'da depremden 72 saat sonra enkazdan kurtarılan 5 yaşındaki Hazal, “Su ister misin?” sorusuna verdiği “Su içmem, daha muayene olamadım” yanıtı yürekleri ısıttı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan depremlerin etkilediği 10 ilden biri olan Hatay'da da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Sultanevler Sitesi'nde bir blokun enkazından gelen sesleri tespit eden kurtarma ekipleri, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.
AYNI ENKAZDA İKİ KİŞİ DAHA KURTARILDI
Enkazda yapılan çalışmada, ilk depremden 72 saat sonra 5 yaşındaki Hazal Güner ile annesi Betül Güner kurtarıldı.
Hazal, kendisini kurtaran ekiplerin su isteyip istemediği yönündeki sorusuna, "Yok, daha muayene olmadım" karşılığını verdi.
Aynı enkazda bir baba ile kızına da ulaşıldığı ve yaralı 4 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.
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