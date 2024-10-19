72 suç kaydı, 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Yakalandı!

Batman'da 72 suç kaydı, 55 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın, düzenlenen operasyonla yakalandı.

72 suç kaydı, 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 10:40

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hakkında 72 suç kaydı ve "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 farklı dosyadan toplam 55 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G.'nin yakalandığı belirtildi.

Firari hükümlünün saklanma ihtimali olan 20 adrese yönelik 3 ay boyunca fiziki takip yapıldığının belirtildiği açıklamada, firarinin saklandığı adresi tespit eden ekiplerin; Huzur Mahallesi'nde İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Komando Bölük Komutanlığı ve Jandarmanın dedektifleri ile birlikte belirlenen adrese yaptığı operasyonda F.G. adlı şahsın yakalandığı kaydedildi.

F.G.'nin, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.


Etiketler: #batman #firari #hükümlü #Operasyon

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