72 yaşındaki adam ipe asılı halde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi, yakınları tarafından ipe asılı halde bulundu. Olduğu yerden indirilen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 21:41
72 yaşındaki adam ipe asılı halde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Olay, Salıpazarı ilçesine bağlı kırsal Esatçifliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer K. (72) yakınları tarafından evinde asılı halde bulundu. 

Cafer K. asılı bulunduğu yerden indirilerek, sağlık ekiplerine haber verildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Samsun haberleri asılı bulundu haberleri erkek haberleri

İlgili Haberler

83 yaşındaki kadın ölü bulundu: Akrabası tutuklandı

83 yaşındaki kadın ölü bulundu: Akrabası tutuklandı
Belediye personeli ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Belediye personeli ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
Tarla sürmeye giden çiftçi ölü bulundu

Tarla sürmeye giden çiftçi ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler