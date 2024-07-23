Belediye personeli ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Aydın’ın Sultanhisar İlçe Belediyesi personeli Oktay Yılmaz evinin deposunda ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 12:27
Belediye personeli ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
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Salavatlı Mahallesi’nde gece saatlerinde evinden çıkan ve uzun süre geri dönmeyen Sultanhisar Belediyesi personeli Oktay Yılmaz’ın (53) sağlık durumundan endişelenen ailesi Yılmaz’ı çevrede kendi imkanları ile aramaya başladı.

Yılmaz, kendisini arayan yakınları tarafından evinin alt bölümünde iple asılı halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yılmaz’ın cansız bedeni gerekli olay yeri çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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