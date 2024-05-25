72 yaşındaki eski başpehlivan hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki eski başpehlivan Talip İmren geçirdiği bel fıtığı ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 16:54
72 yaşındaki eski başpehlivan hayatını kaybetti
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İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Mesut Tekke Sokak adresinde ikamet eden ve Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan eski başpehlivan Talip İmren, bir süre önce bel fıtığı nedeniyle ameliyat oldu. Sağlığına kavuşamayan ve yatalak olarak hayatına devam eden 72 yaşındaki İmren, geçirdiği ikinci operasyondan bir süre sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi. Aslen Eskişehirli olan evli ve 2 çocuk babası Talip İmren’in cenazesi Hayırsevenler Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğantepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.


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