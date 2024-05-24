Zararlarını anlatmak için 1 ay boyunca McDonald's yiyen belgeselci Morgan Spurlock hayatını kaybetti
Fast-food yiyeceklerin zararları hakkında bir çok belgesel çeken Morgan Spurlock, 53 yaşında yaşamını yitirdi.
Ailesi, Spurlock'un ölümüne ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, belgeselci Spurlock'un dün New York'ta "kansere bağlı komplikasyonlar" sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
"DÜNYA ÖZEL BİR İNSANI KAYBETTİ"
Kardeşi Craig Spurlock, yaptığı açıklamada, “Morgan sanatı, fikirleri ve cömertliğiyle insanlara çok şey sundu. Dünya bir yaratıcı dehayı ve özel bir insanı kaybetti. Onunla çalışmış olmaktan gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.
Morgan Spurlock, fast-food yiyeceklerin zararlarını anlatmak için 2004'te çektiği "Super Size Me" adlı belgeselde 1 ay boyunca sadece McDonald's ürünleri tüketmişti.
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