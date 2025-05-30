73 dakika geciken ambulans Meclis gündeminde: 'Ciddi bir ihmal...'

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği, dört kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin hukuki süreç devam ederken, bir yandan da olayla ilgili yeni bilgiler ve yeni gelişmeler gündeme geliyor. CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de konuya ilişkin bir iddiayı Meclis gündemine taşıdı. Dava sürecinde savcılığa sunulan belgeler ve iddialardaki detaylara dikkat çeken CHP'li Ersever, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e yazılı soru önergesi verdi.

20-25 DAKİKALIK MESAFE

3 Eylül 2024 tarihli bilirkişi raporuna göre, kazaya karışan araçtaki acil çağrı sisteminin kazanın hemen ardından devreye girdiğini, 112 Acil Çağrı Merkezi aranıp olay yeri koordinatlarının iletildiğini söyleyen Ersever, "Kazada ağır yaralanan Murat Aci’nin, 23:28'deki ilk ihbara rağmen, toplamda 73 dakika sonra, yani yaklaşık 00:41 - 00:45 civarında hastaneye ulaştırıldığı anlaşılmaktadır. Raporda, olay yeri ile Şişli Hamidiye Etfal Şehir Hastanesi arasındaki mesafenin, gece saatinde trafik bulunmaması ve ambulansın geçiş üstünlüğü göz önünde bulundurulduğunda 20-25 dakikada kat edilebileceği belirtilmiştir. Bu verilere göre, ambulansın 00:16-00:21 saatleri arasında Murat Aci’yi alarak hareket etmiş olması gerektiği değerlendirilmiştir. Ayrıca olay yerinde yaklaşık 20 dakika boyunca resüsitasyon uygulandığı anlaşılmıştır. Ancak, ambulansın tam olarak saat kaçta olay yerine ulaştığı, hangi tıbbi işlemlerin yapıldığı ve bu müdahalelerin tıbbi olarak yeterli olup olmadığı gibi kritik hususların değerlendirilebilmesi için ilgili tüm belgelerin incelenmesi gerektiği vurgulanmıştır" dedi.

'CİDDİ BİR İHMAL'

ABD’de 2 bin 268 yerleşim yerinde yapılan bir çalışmaya göre, ambulansın olay yerine ulaşma süresinin uzadıkça trafik kazalarındaki ölüm oranlarının arttığının tespit edildiğini açıklayan Ersever, "Kardiyak arrest hastalarında ise 8 dakikanın altındaki müdahale süresi “altın standart” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede, Murat Aci’nin kaza sonrası 73 dakikada hastaneye ulaştırılması, raporda “kabul edilemeyecek kadar uzun” bir süre olarak değerlendirilmiştir. Olay yerinin hastaneye yakınlığı da dikkate alındığında, bu gecikme ciddi bir ihmal olarak öne çıkmaktadır. Öte yandan bilirkişi raporlarında, Murat Aci’nin bacakta diz altı seviyesinde oluşan toplardamar kanamasına bağlı olarak hayatını kaybettiği ve bu ölümün, zamanında ve doğru tıbbi müdahale ile önlenebilir nitelikte olduğu açıkça belirtilmiştir. Tüm bu bilimsel veriler birlikte değerlendirildiğinde, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesine ilişkin ciddi soru işaretleri ortaya çıkmakta ve incelenmesi gereken önemli hususlar gündeme gelmektedir" ifadelerini kullandı.

'KAZAYA MÜDAHALE EDENLERİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ Mİ?'

Ersever, Bakan Memişoğlu’na şu soruları yöneltti: “Sağlık Bakanlığı, 1 Mart 2024’te Eyüpsultan’da meydana gelen ve Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, 112 ekipleri hakkında bir ihmal soruşturması başlatmış mıdır? Eğer başlatıldıysa, soruşturma ne zaman ve nasıl yürütülmüş, hangi sonuca ulaşılmıştır? Sonuçlar neden kamuoyuyla paylaşılmamıştır? 112 ekipleri Murat Aci’ye ilk müdahaleye ne zaman başlamış, hangi işlemleri yapmıştır? Bu müdahaleler tıbben yeterli ve zamanında mıdır? Sürece dair saat ve dakika bilgileri kayıt altına alınmış mıdır? Kazaya müdahale eden 112 ve itfaiye personelinin olay sonrası görev yerlerinin değiştirildiği iddiası doğru mudur? Eğer doğruysa, bu değişiklik ne zaman, kimlerin talimatıyla ve hangi gerekçeyle yapılmıştır? Bu durumla ilgili herhangi bir idari işlem ya da disiplin süreci başlatılmış mıdır?”