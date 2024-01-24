73 nerenin plakası? 73 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:43

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:43

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 73 nerenin plakası? 73 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

73 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Doğu Anadolu'nun ilgi çeken şehirlerinden birisi olan Şırnak, 73 plaka kodunun sahibidir. 73 plakayla başlayan her araç Şırnak şehrine aittir.

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

73 AC 001 – 73 AD 999

73 AH 001 – 73 AK 999

73 AL 001 – 73 AL 999

73 D 0001 – 73 D 0999

73 D 1700 – 73 D 1799

73 D 1800 – 73 D 1899

73 D 1900 – 73 D 1999

73 EA 001 – 73 EZ 999

73 M 0001 – 73 M 0999

73 M 1700 – 73 M 1799

73 M 1800 – 73 M 1899

73 M 1900 – 73 M 1999

73 S 0001 – 73 S 2000

73 S 9001 – 73 S 9999

73 S 5001 – 73 S 6000

73 S 2001 – 73 S 3000

73 T 0001 – 73 T 0999

73 T 1700 – 73 T 1799

73 T 1800 – 73 T 1899

73 T 1900 – 73 T 1999

Silopi İlçesi Plaka Kodları:

73 D 2000 – 73 D 2500

73 M 2000 – 73 M 2500

73 S 7001 – 73 S 9000

73 SA 001 – 73 SR 999

73 T 2000 – 73 T 2500

İdil İlçesi Plaka Kodları:

73 D 1500 – 73 D 1699

73 KA 001 – 73 KZ 999

73 M 1500 – 73 M 1699

73 S 6001 – 73 S 7000

73 T 1500 – 73 T 1699

Cizre İlçesi Plaka Kodları:

73 AE 001 – 73 AF 999

73 D 1000 – 73 D 1499

73 DA 001 – 73 DZ 999

73 FA 001 – 73 FZ 999

73 M 1000 – 73 M 1499

73 S 3001 – 73 S 5000

73 T 1000 – 73 T 1499