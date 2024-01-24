73 nerenin plakası? 73 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 73 nerenin plakası? 73 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 73 nerenin plakası? 73 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
73 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Doğu Anadolu'nun ilgi çeken şehirlerinden birisi olan Şırnak, 73 plaka kodunun sahibidir. 73 plakayla başlayan her araç Şırnak şehrine aittir.
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
73 AC 001 – 73 AD 999
73 AH 001 – 73 AK 999
73 AL 001 – 73 AL 999
73 D 0001 – 73 D 0999
73 D 1700 – 73 D 1799
73 D 1800 – 73 D 1899
73 D 1900 – 73 D 1999
73 EA 001 – 73 EZ 999
73 M 0001 – 73 M 0999
73 M 1700 – 73 M 1799
73 M 1800 – 73 M 1899
73 M 1900 – 73 M 1999
73 S 0001 – 73 S 2000
73 S 9001 – 73 S 9999
73 S 5001 – 73 S 6000
73 S 2001 – 73 S 3000
73 T 0001 – 73 T 0999
73 T 1700 – 73 T 1799
73 T 1800 – 73 T 1899
73 T 1900 – 73 T 1999
Silopi İlçesi Plaka Kodları:
73 D 2000 – 73 D 2500
73 M 2000 – 73 M 2500
73 S 7001 – 73 S 9000
73 SA 001 – 73 SR 999
73 T 2000 – 73 T 2500
İdil İlçesi Plaka Kodları:
73 D 1500 – 73 D 1699
73 KA 001 – 73 KZ 999
73 M 1500 – 73 M 1699
73 S 6001 – 73 S 7000
73 T 1500 – 73 T 1699
Cizre İlçesi Plaka Kodları:
73 AE 001 – 73 AF 999
73 D 1000 – 73 D 1499
73 DA 001 – 73 DZ 999
73 FA 001 – 73 FZ 999
73 M 1000 – 73 M 1499
73 S 3001 – 73 S 5000
73 T 1000 – 73 T 1499
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