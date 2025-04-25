73 yaşındaki erkek, üniversite öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Samsun’da 73 yaşındaki bir erkek, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Anıtpark’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre A.K. (73) parkta oturan üniversite öğrencisi genç kızı taciz etti.
Genç kızın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan A.K., Gazi Polis Merkezi’ne teslim edildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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