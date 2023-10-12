73 yaşındaki kadın 48 yaşındaki engelli oğluyla sokakta kaldı!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 16:07

Güncelleme: 12.10.2023 - 16:07

Sivas’ta 18 yıldır aynı evde kiracı olarak oturan 73 yaşındaki Nezaket Karayiğit ve 48 yaşındaki engelli oğlu, kirayı ödemediği gerekçesiyle evden çıkartıldı.

İddiaya göre sözleşme olmadığı için kirayı elden veren yaşlı kadın ve oğlu kapıda kaldı. Evindeki eşyalarını alamadan sokakta kalan kadın, yardım çağrısında bulundu.

“HER AY KİRAYI VERDİM, OĞLU YEMİŞ”

Evinden tahliye edildiğini ifade eden Nezaket Karayiğit, “Beni evimden çıkardılar, Allah’a havale ediyorum. Oğlumun birisi felçli. Üstümü başımı alayım dedim, bana müsaade verin dedim. Yok deyip kolumdan tutup dışarı attılar. 6-7 ay ev sahibinin oğluna kira verdim, almamış. Her ay kirayı verdim, oğlu yemiş. Çevredekiler zekât, fitre veriyorlardı. Yiyeceğimi de insanlar veriyordu. Ben onun kirasını verdim, o da beni dışarı attı. Bana bir ev bulunmasını istiyorum. Eşyamın buradan çıkmasını istiyorum” dedi.