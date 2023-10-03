Bursa'da dehşet: Ev sahibine kurşun yağdırdı
Bursa’da bir kiracı, kinlendiği ev sahibini kahvede otururken sırtından vurdu. Hastaneye kaldırılan ev sahibi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, zanlı kiracı ise gözaltına alındı.
Merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde, Sevinç Sokak’taki evini kiraya veren Ümit Er, 5 ay önce anlaşmazlık yüzünden polis zoruyla kiracıyı evinden çıkarttı.
Bugün arkadaşlarıyla Aydın Caddesi üzerinde bir kahvehanede oturan Ümit Er’e (57), gelen silah sesiyle neye uğradığı şaşırdı. Eski kiracısının duvarın üzerinden sıktığı 2 el ateş ile kanlar içerisinde yere yığılan Er, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı.
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