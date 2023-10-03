Bursa'da dehşet: Ev sahibine kurşun yağdırdı

Bursa’da bir kiracı, kinlendiği ev sahibini kahvede otururken sırtından vurdu. Hastaneye kaldırılan ev sahibi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, zanlı kiracı ise gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 17:57
Bursa'da dehşet: Ev sahibine kurşun yağdırdı
Abone Ol google-news

Merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde, Sevinç Sokak’taki evini kiraya veren Ümit Er, 5 ay önce anlaşmazlık yüzünden polis zoruyla kiracıyı evinden çıkarttı.

Bugün arkadaşlarıyla Aydın Caddesi üzerinde bir kahvehanede oturan Ümit Er’e (57), gelen silah sesiyle neye uğradığı şaşırdı. Eski kiracısının duvarın üzerinden sıktığı 2 el ateş ile kanlar içerisinde yere yığılan Er, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı.


Player Alanı
Bursa

İlgili Haberler

Bursa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i bebek 6 kişi yaralandı

Bursa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i bebek 6 kişi yaralandı
Bursa'da feci kaza... Araç bariyerlere girdi: 2 yaralı

Bursa'da feci kaza... Araç bariyerlere girdi: 2 yaralı
Bursa'da iş kazası: 62 yaşındaki işçi ağır yaralandı!

Bursa'da iş kazası: 62 yaşındaki işçi ağır yaralandı!

En Çok Okunan Haberler