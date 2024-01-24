74 nerenin plakası? 74 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:45

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:45

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 74 nerenin plakası? 74 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

74 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

74 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Bartın olacaktır. 1924 tarihinde Zonguldak’ın il olmasıyla birlikte bu ile bağlı bir ilçe konumunda olan Bartın’ın vilayet statüsünü kazandığı ve 74 plaka koduna sahip olduğu tarih 7 Eylül 1991’dir.

Bartın Merkez İlçesinin Plaka Kodları

74 AC 001 - 74 AZ 999

74 BA 001 - 74 BZ 999

74 M 0001 - 74 BZ 999

74 MA 001 - 74 MA 999

74 T 0001 - 74 T 2500