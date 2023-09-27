74 yaşındaki kişinin parasını gasbeden şüpheli, Çorum'da yakalandı

Kırıkkale'de Nevzat Aydın (74), aldığı evin eksik kalan 110 bin TL'sini teslim etmeye giderken kapkaça uğradı. Şüpheli M.Y. Çorum'da yakalanırken, kapkaç anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 07:00
74 yaşındaki kişinin parasını gasbeden şüpheli, Çorum'da yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zafer Caddesi'nde Nevzat Aydın isimli bir kişinin 110 bin TL'sinin bir şüpheli tarafından çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin bir otomobille kaçtığını tespit etti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının incelemesiyle, şüphelinin M.Y. isimli bir kişi olduğu tespit edilip, aracın da Çorum istikametine gitmekte olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Çorum girişinde polis ekiplerince durdurulan otomobildeki şüpheli, paralar ile birlikte yakalanarak gözaltına alınıp, Kırıkkale'ye getirildi. Öte yandan, kapkaç anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı.  

Polis ekiplerince Asayiş Şube Müdürlüğüne çağrılan Aydın'a, 110 bin TL'si teslim edildi. Hırsızlık suçundan 6 kaydı bulunan M.Y.'nin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.

"PARAYI DAİRE İÇİN ÇEKMİŞTİM"

Parasını polis ekiplerinden teslim alan Aydın, "Bankadan parayı çektikten sonra Zafer Caddesinde beni takip eden birisi elimden paranın bulunduğu poşeti alıp kaçtı. Sonra polise haber verdim. Sağ olsunlar asayiş ve hırsızlık şubesi ekiplerimiz parayı bize teslim ettiler. Onların hepsine teşekkür ederim. Bir daire almıştım ve eksiğim vardı. Parayı da onun için çekmiştim" dedi. 


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