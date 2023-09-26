Dilan Polat bir günde ne kadar para harcadığını açıklamıştı... Finans uzmanı vergisini hesapladı
Muhammet Yakut'un gündem olan 'kara para aklama' iddialarının ardından, sosyal medya fenomeni Dilan Polat gözyaşlarıyla kameranın karşısına geçti. Paylaşım üzerine Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre Dilan Polat'ın ödemesi gereken vergiyi hesapladı.
Armağan Çağlayan'ın programında para kaynağını açıklayan Dilan Polat "130 tane şubem var, önlerinde kuyruk oluyor. Bir ayda bir milyon adet kozmetik ürün satan insan çok iyi paralar kazanmıyor mudur?" demişti.
Haklarında 'kara para akladıkları' öne sürülen çiftten Dilan Polat, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla gündeme geldi.
Paylaşım üzerine Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre, Dilan Polat'ın ödemesi gereken vergiyi hesapladı. Cibre'nin paylaşımı şöyle:
"Günde 750bin TL'yi ezmek için, pervasızca kazanmak gerek...
Harcadığı paranın tamamı geliri olsa
Ve beyan etse 68.25 milyon kurumlar vergisi çıkar
Ücret dışı Gelir beyan etse 100 milyondan fazla vergi çıkar
Dev şirket patronları ödüyor bu tip vergileri"
Harcadığı paranın tamamı geliri olsa— İris Cibre ?? (@iriscibre) September 26, 2023
Ve beyan etse 68.25 milyon kurumlar vergisi çıkar
Ücret dışı Gelir beyan etse 100 milyondan fazla vergi çıkar
Dev şirket patronları ödüyor bu tip vergileri:)
NE OLMUŞTU?
Genel seçim öncesi sosyal medyada siyasetçiler ve iş insanları hakkında çeşitli iddialar ortaya atan ve çektiği videoları ile gündem olan, son olarak İspanya'da yakalanıp 4 gün önce de serbest kalan Muhammed Yakut bu kez de sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında konuşmuştu.
Polat çifti ve geçmişleri ile ilgili iddialarda bulunan Yakut, Polat çiftinin mail order yolu ile kara para akladığını öne sürmüştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Belge depremi: 'Affını isteyecek'
- 'Gıda Dedektifi' ile ilgili yeni gelişme
- Dünya'da bir ilk: Bitki mantarı bir insana bulaştı
- Ünlü isimden yardım çağrısı: 'Ölüm tehdidi alıyorum!'
- Gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü
- Kopenhag'dan Grabara açıklaması!
- Kılıçdaroğlu’nu bırak AKP dönemine bak
- İktidar 'sefalete devam' dedi
- 'Sana bana ne oluyor?' demişti
- Letonya maçının stadı değişti!