75 nerenin plakası? 75 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:47

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:47

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 75 nerenin plakası? 75 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

75 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de kullanılan 75 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Ardahan olacaktır. 1926 yılından itibaren Kars’a bağlı bir ilçe olan Ardahan, 27 Mayıs 1992 tarihinde il statüsü kazanmış ve bu tarihten itibaren 75 plaka kodunu kullanmaya başlamıştır.

Ardahan Merkez İlçesinin Plaka Kodları:

75 AC 001 - 75 AZ 999

75 M 0001 - 75 M 9999

75 T 0001 - 75 T 9999