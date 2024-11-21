75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki Rahime Aksakal, evinde hareketsiz bulundu. Yapılan incelemede, Aksakal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Erzurum’un Yakutiye Mahallesi Murat Paşa Mahallesi Aydın Sokak’ta yalnız yaşayan Rahime Aksakal’dan bir süre haber alamayan tanıdıkları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kadını yatakta hareketsiz halde buldu.
Yapılan kontrolde, Rahime Aksakal’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olayla ilgili polis soruşturmasını sürdürüyor.
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