Ekmek almaya giden kadın ölü bulundu: Kocası ve kızı gözyaşlarına boğuldu

Adana’da ekmek almak için evden çıkan kadın, evinin yakınındaki boş bir arazide ölü olarak bulundu. Ölen kadının eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu.

Ekmek almaya giden kadın ölü bulundu: Kocası ve kızı gözyaşlarına boğuldu
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İHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 13:36

Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde, Gülbeyaz Demirel (59) ekmek almak için evden çıktı. Bir süre sonra evinin yakınındaki boş arazide komşuları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Gülbeyaz Demirel’in öldüğünü belirledi.

BİRİ ANNESİNİN BİRİ KARISININ CANSIZ BEDENİ ÖNÜNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan ölen kadının eşi ve kızını olay yerine geldi. Eşi, karısının cansız bedeninin önünde gözyaşlarına hakim olmadı. Kızı ise üzüntüden sinir krizi geçirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gülbeyaz Demirel’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belirlenecek.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Adli Tıp #Adana

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