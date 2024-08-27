75 yaşındaki şahıs bahçesine giren sürünün çobanını öldürdü

Denizli’de 75 yaşındaki kişi bahçesine giren sürü nedeniyle tartıştığı çobanı pompalı tüfekle öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 14:19
75 yaşındaki şahıs bahçesine giren sürünün çobanını öldürdü
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Olay, Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tekkeköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hikmet Duman’ın (36) koyun sürüsü, Mehmet Ali Aslan’a (75) ait incir bahçesine girdi.

ÇOBANI POMPALI TÜFEKLE VURDU

Duruma öfkelenen Aslan ile sürü çobanı Duman arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aslan, pompalı tüfekle ateş ederek Duman’ı karnından yaraladı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Duman, ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Duman, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Aslan ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslan, tutuklandı.


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