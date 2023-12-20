752 yıllık medreseye 'sprey boyayla' zarar verdiler

Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndaki 752 yıllık Çifte Minareli Medrese'ye sprey boya ile yazı yazan 4 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

DHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:08
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Sivas'ta, 1271 yılında İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından yaptırılan ve kentin simge eserlerinden biri olan 'Çifte Minareli Medrese'ye sprey boyayla yazılar yazılıp, zarar verildi.

4 GÖZALTI

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, yapıya zarar veren 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.


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