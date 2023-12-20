752 yıllık medreseye 'sprey boyayla' zarar verdiler

Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:08

Güncelleme: 20.12.2023 - 12:14

Sivas'ta, 1271 yılında İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından yaptırılan ve kentin simge eserlerinden biri olan 'Çifte Minareli Medrese'ye sprey boyayla yazılar yazılıp, zarar verildi.

4 GÖZALTI

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, yapıya zarar veren 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.