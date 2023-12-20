752 yıllık medreseye 'sprey boyayla' zarar verdiler
Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndaki 752 yıllık Çifte Minareli Medrese'ye sprey boya ile yazı yazan 4 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
Sivas'ta, 1271 yılında İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından yaptırılan ve kentin simge eserlerinden biri olan 'Çifte Minareli Medrese'ye sprey boyayla yazılar yazılıp, zarar verildi.
4 GÖZALTI
Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, yapıya zarar veren 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.
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