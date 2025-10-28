77 kişiye mezar olmuştu... Akabe Sitesi davasının ilk duruşması depremden bin 20 gün sonra görülecek!

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Merkez ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan Akabe Sitesi'nin yıkılması sonucu, aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 77 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

ANKA Haber Ajansı, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akabe Sitesi'yle ilgili hazırlanan iddianameye ulaştı. İddianamede, Akabe Sitesi'ne ilişkin yapılan incelemelerde, A ve C Blok'un zemin artı 5 kat, B Blok'un bodrum artı zemin artı 5 kat olduğu tespiti yer aldı.

İncelemelerde tüm bloklarda nervürsüz demir kullanıldığı, betonunda dere çakılı bulunduğu ve kolon ile kirişlerde eksiklikler olduğu kaydedildi.

"2 SANIK ASLİ KUSURLU"

Atatürk Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı bilirkişi raporunda, binanın yıkılmasında betonarme proje müellifi Ramazan Turan ve fenni mesul Salih Doğan hakkında 'asli kusurlu' tespiti yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin herhangi bir kusurlarının bulunmadığı ve üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerine ilişkin savunmaları da yer aldı. İddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, şüphelilerin binanın yapım tarihinde geçerli mevzuata yeterince uymadığı ve bilim ile fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davrandıkları, bu nedenle binanın yıkılmasında kusurlu oldukları anlaşılmıştır. Bilirkişi raporuna göre, şüphelilerin proje ve yapım aşamasında statik proje içeriğinin yetersiz olması, temel boyutları ve donatı alanının yetersizliği, temel zemin emniyet gerilmesinin düşük olması, donatı detaylandırmasının yetersizliği, malzeme kalitesinin düşük olması ve proje ile uygulama arasındaki farklılıklar gibi nedenler binanın çökmesine yol açmıştır.

Bu kusurlar, 77 kişinin hayatını kaybetmesine ve 2 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. Şüphelilerin proje ve yapım aşamalarında üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları ve bu nedenle öngörülebilen sonucun gerçekleşmesinde etkili oldukları, dolayısıyla bilinçli taksir koşullarının oluştuğu tespit edilmiştir. Kamu davası açmaya yeterli delil bulunmaktadır."

SANIKLAR 21 KASIM'DA İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, bilirkişi raporuna göre kusurlu olduğu belirtilen Adıyaman Belediyesi ilgili birimlerinde görevli memurlar hakkında tefrik kararı verildiği ve ayrı bir soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, iddianame Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi, sanıklar ise 21 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

"KOSKOCA ÜÇ YIL OLDU VE HALA ADALETİN YERİNİ BULMASINI BEKLİYORUZ"

Akabe Sitesi'nde kız kardeşi, eşi ve dört yeğenini kaybeden Gülşen Boyraz, yaşadıkları acıyı ve adalet mücadelesini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Boyraz, 77 kişinin yaşamını yitirdiğini, onların birer rakam değil, canları olduğunu vurguladı. Enkazın başında yetkililerin bulunmadığını ve gönüllü ekiplerin sınırlı imkanlarla çalıştığını anlatan Boyraz, sevdiklerinin kefensiz ve ceset torbasız toprağa verildiğini belirtti.

Boyraz, "Böyle tarifsiz bir acıyla, böyle devasa bir boşlukla yaşıyoruz. Kalbimizin bir yanı, sevdiklerimizin ve yitirdiklerimizin onulmaz yarasıyla dolu; diğer yanı ise her geçen gün büyüyen öfkemizle… Öfkeliyiz, çünkü adaletsizlik çok büyük ve sevdiklerimizi bizden çalanlar hala serbest dolaşıyor. Koskoca üç yıl oldu ve hala adaletin yerini bulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Boyraz, sorumluların cezalandırılması için mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, "Ne olursa olsun, onların hakkını aramaktan vazgeçmeyeceğiz, affetmeyeceğiz" dedi.

Adalet mücadelesinin iki temel hedefi olduğunu belirten Boyraz, "Biri sevdiklerimizi kaybedenlerin cezalarını çekmeleri, diğeri ise bir daha hiçbir insanın yüksek deprem riski olan ülkemizde enkaz altında kalmaması ve geride kalan ailelerin enkaza dönmemesi. Bunun için mücadelemizi her geçen gün büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Boyraz, tüm kayıp yakınlarını ve vicdanlı insanları Adalet Peşinde Aileler Platformu'na katılmaya davet etti.