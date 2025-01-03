77 yaşındaki kadın ve torunları kayıp... Aileden yardım çağrısı!
Muğla'nın Turgut Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki alzheimer hastası Şadiye Özkan ve torunları Birgül (3) ile Deniz (7) akşamüstü saatlerinden bu yana kayıp. Aile ve mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.
Kayıp ihbarının ardından bölgeye jandarma, AFAD ekipleri, sivil toplum kuruluşları (STK) ve gönüllü yurttaşlar tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Kayıp Şadiye Özkan ve torunlarını gören ya da herhangi bir bilgiye sahip olan yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi veya güvenlik birimlerine ulaşması isteniyor.
Ekipler, kayıp olan üç kişinin bir an önce bulunması için yoğun çaba sarf ederken, aile kayıplarının bulunması için endişeli bir bekleyiş içinde.
Arama çalışmalarının sabaha kadar devam edeceği bildirildi.
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