78 yaşındaki kadının korku dolu anları... Zorla evine girdi, bıçak zoruyla bileziğini gasbetti!
Aksaray’da yalnız yaşayan S.S.'nin evine girip bıçak zoruyla kolundaki 30 bin lira değerindeki bileziğinin alan Muttalip Kılıç, polis tarafından yakalandı. Başka bir evden de elektronik eşya çaldığı tespit edilen Kılıç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 28 Eylül tarihinde korku dolu bir gasp olayı yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; Muttalip Kılıç (25), yalnız yaşayan S.S.'nin (78) evine kapıyı zorla açıp içeri girdi. Ardından da S.S.'nin boğazına bıçağı dayayıp, kolundaki 30 bin lira değerindeki bir adet bileziği alıp kaçtı.
YAPTIĞI BAŞKA BİR HIRSIZLIĞIN KAMERA KAYDI YAKALATTI!
S.S.'nin ihbarıyla polis çalışma başlattı. Polis, Kılıç'ın, 29 Eylül Cuma günü de, il merkezindeki Kılınçaslan Mahallesi'nde girdiği bir evden çaldığı elektronik eşyaları el arabasıyla taşırken güvenlik kamerası kaydına ulaştı.
Ardından Kılıç, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda gasp ve hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini itiraf eden Kılıç, dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'yi 'El Nino' vuracak!
- Çevre dostu yakıtta sona gelindi
- İYİ Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu!
- Ankara'da CHP'nin parladığı ilçe
- ABD jeti Suriye'de Türk İHA'sını düşürdü
- Öcalan'ın mektubunu okumuştu
- Güzel başlayan gece 10 dakikada kabus oldu!
- Balkondan düşen tıp öğrencisi hayatını kaybetti
- Milyonlarca emekli bekliyordu
- Bir asker şehit oldu!