78 yaşındaki kadının korku dolu anları... Zorla evine girdi, bıçak zoruyla bileziğini gasbetti!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 13:16

Güncelleme: 06.10.2023 - 13:44

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 28 Eylül tarihinde korku dolu bir gasp olayı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Muttalip Kılıç (25), yalnız yaşayan S.S.'nin (78) evine kapıyı zorla açıp içeri girdi. Ardından da S.S.'nin boğazına bıçağı dayayıp, kolundaki 30 bin lira değerindeki bir adet bileziği alıp kaçtı.

YAPTIĞI BAŞKA BİR HIRSIZLIĞIN KAMERA KAYDI YAKALATTI!

S.S.'nin ihbarıyla polis çalışma başlattı. Polis, Kılıç'ın, 29 Eylül Cuma günü de, il merkezindeki Kılınçaslan Mahallesi'nde girdiği bir evden çaldığı elektronik eşyaları el arabasıyla taşırken güvenlik kamerası kaydına ulaştı.

Ardından Kılıç, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda gasp ve hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini itiraf eden Kılıç, dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.