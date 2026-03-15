79 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

15.03.2026 17:26:00
DHA
Eskişehir'de yakınlarının haber alamadığı Şerife Toptaş (79) yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Toptaş’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi Şehir Sokak’taki 5 katlı binanın 2’nci katında yalnız yaşayan Şerife Toptaş’ın yakınları, eve geldiklerinde Toptaş’ı hareketsiz yatarken buldu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Toptaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Toptaş’ın ölümünün şüpheli olarak görülmesi üzerine cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Toptaş’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

