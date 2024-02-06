79 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ankara'da hakkında 79 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.Ö. (60) jandarma ekiplerince yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 17:43
79 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Kentte 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan 79 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö., Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan operasyon ile Pursaklar ilçesinde yakalandı.

Ö.Ö., adli işlemlerinin tamamlanmasına ardından tutuklanıp Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


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