79 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Ankara'da hakkında 79 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.Ö. (60) jandarma ekiplerince yakalandı.
Kentte 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan 79 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö., Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan operasyon ile Pursaklar ilçesinde yakalandı.
Ö.Ö., adli işlemlerinin tamamlanmasına ardından tutuklanıp Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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