Arkadaşını köprüden itti, hapis cezası aldı!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 13:35

Güncelleme: 02.02.2024 - 14:50

2019 yılında 19 yaşında olan Taylor Smith, Jordan Holgerson'u yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki köprüden suya ittiği için "arkadaşını dikkatsizce tehlikeye atmakla" suçlandı ve suçunu kabul etti.

Smith, sosyal medyada viral olan 10 saniyelik videoda 17 yaşındaki Holgerson'u iterken görüntülenmişti.

Jordan'ın annesi Genelle Holgerson mahkemede, Taylor'ın kızının yaralanmalarının ciddiyeti nedeniyle kasıtlı olarak hareket ettiğine inandığını belirterek, "Taylor onu ittikten sonra Jordan'ın iyi olup olmadığını görmek için acele etmedi, olay yerinden ayrıldı. Jordan'ı ziyaret etmek için hastaneye gelmedi. İyi olup olmadığını ya da başka bir şekilde arkadaş gibi davranıp davranmadığını görmek için evimize uğramadı" dedi.

Jordan'dan mahkemede ifadesi istendi, ancak genç kız üzülerek suskunluğunu korudu. Jordan'ın yerine konuşan Avukatı, "Bu kabus benim için düşerken başladı ve gerçekten dehşete düştüm. Sudan çekilirken, nefes alamadığım için ‘Öleceğim’ diye düşündüm. Vücudumun her saniye renk değiştirmesini izliyordum” diyerek Jordan'ın sözlerini aktardı.

Ardından Clark County Bölge Mahkemesi Hakimi Darvin Zimmerman, Smith'e yönelik, "Bence biraz hapis cezası alman gerekiyor" diye konuştu.

Bunun üzerine Smith, suçunu kabul ettikten sonra 300 dolar para cezası ile birlikte iki gün hapis cezasına çarptırıldı.

Smith, mahkemede son olarak "Jordan Holgerson'dan, ailesinden ve arkadaşlarından, geçen yaz meydana gelen akılsız davranışlarımın neden olduğu acı ve aşağılanmadan dolayı içtenlikle özür dilemek istiyorum. Her ne kadar niyetim zarar vermek gibi görünse de ve kendime herhangi bir ceza vermeden devam etmiş olabilirsem de, bu yanlıştır" açıklamasında bulundu.