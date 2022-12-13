8 aylık hamile eşini darbedip, bebeğin ölümüne neden olan erkek tutuklandı
Eskişehir'de Afganistan uyruklu Nasrullah N. (31), 8 aylık hamile eşi F.N.'yi (33) karnını tekmeleyerek darbetti. Aldığı darbeler nedeniyle erken doğum yapan F.N.’nin bebeği, 1 saat sonra hayatını kaybetti. Yakalanıp gözaltına alınan erkek, tutuklandı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Kayalı Sokak'ta oturan Afganistan uyruklu Nasrullah N., tartıştığı 8 aylık hamile eşi F.N.'yi karnını tekmeleyerek dövdü. Darbedilen F.N., evde erken doğum yaptı. Yeni doğan bebek bir sonra hayatını kaybetti.
BEBEK KURTARILAMADI
İhbarla gelen ekipler, ilk müdahale sonrası F.N.’yi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polise ifade veren F.N., eşinin karnını tekmeleyerek dövdüğünü, bu nedenle erken doğum yaptığını, bebeğinin de öldüğünü söyledi.
Kısa sürede yakalanan Nasrullah N., işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2 YIL ÖNCE DE DARBEREK DÜŞÜK YAPTIRMIŞ
Nasrullah N.'nin 2 yıl önce de 4 aylık hamile eşi F.N.'yi darbederek düşük yapmasına neden olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.
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