8 aylık hamile Songül, evinde ölü bulundu
Diyarbakır'da, 8 aylık hamile 25 yaşındaki Songül G. komşuları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Songül G.'nin öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2 gün önce komşularının haber alamadığı 8 aylık hamile Songül G., evinde yerde hareketsiz bulundu.
Sağlık ekibi, Songül G.'nin öldüğünü tespit edip, hamile oluşu nedeniyle ilçe devlet hastanesine kaldırdı.
Müdahalelere rağmen Songül G.'nin karnındaki 8 aylık bebek de kurtarılamadı.
Jandarmanın çalışmasının ardından Songül G.'nin cansız bedeni, adli tıp kurumuna götürüldü.
Yapılan otopsinin ardından Songül G., toprağa verildi.
Jandarmanın olayla ilgili araştırmasının sürdüğü öğrenildi.
Video Haberler
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
- CHP'den Savcı Sayan'a çok sert tepki
- Konteyner tuvalet küle döndü
- Süpürgeyle hırsızları kovalayıp kaçırdı
- 15-20 vekile 'her şey değişir'
- Yakayı işte böyle ele verdi
- İzmir'de kocası tarafından bıçakla rehin alınan kadın ku
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Diploma' kararı ne anlama geliyor?
- Volkan Gültekin'in cevabı olay oldu
- Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
- Diyanet, fetvasını eleştirenleri böyle hedef aldı!
- Kılıçdaroğlu'nun açıklaması piyasayı hareketlendirdi
- Cumhur İttifakı'nın oy kaybı yüzde 15'i aştı!
- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı!
- FETÖ’yü soruşturan FETÖ’den çıktı!
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- Kadıköy'de Vladimir Putin sesleri!