8 aylık hamile Songül, evinde ölü bulundu

Diyarbakır'da, 8 aylık hamile 25 yaşındaki Songül G. komşuları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Songül G.'nin öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
28 Temmuz 2022 Perşembe, 17:21
8 aylık hamile Songül, evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2 gün önce komşularının haber alamadığı 8 aylık hamile Songül G., evinde yerde hareketsiz bulundu.

Sağlık ekibi, Songül G.'nin öldüğünü tespit edip, hamile oluşu nedeniyle ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Müdahalelere rağmen Songül G.'nin karnındaki 8 aylık bebek de kurtarılamadı.

Jandarmanın çalışmasının ardından Songül G.'nin cansız bedeni, adli tıp kurumuna götürüldü.

Yapılan otopsinin ardından Songül G., toprağa verildi.

Jandarmanın olayla ilgili araştırmasının sürdüğü öğrenildi.

 


hamile Kadın kadın cinayeti

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler