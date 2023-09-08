8 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 8 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre İstanbul dahil 21 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu ile İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Isparta çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Sinop çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Eskişehir ve Kütahya ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzey, Manisa'nın doğu kesimlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Eskişehir ve Kütahya ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzey, Manisa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 24°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey kıyıları öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 18°C, 27°C
Kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Uşak, Kütahya ve Manisa ile Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 19°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri akşam erken saatlerde kısa süreli yerel sağanak yağışlı
AKDENİZ
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 27°C, 34°C
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 17°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 17°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 23°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 22°C, 27°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 20°C, 26°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 27°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 28°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 28°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 33°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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