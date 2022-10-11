8 gün kesintiye uğramıştı: İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda gaz akışı yeniden başladı

İran'dan doğalgaz akışı bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden başladı.

İHA
11 Ekim 2022 Salı, 14:35
8 gün kesintiye uğramıştı: İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda gaz akışı yeniden başladı
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-10 Ekim arasında gerçekleştirilen planlı bakım onarım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada, İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-10 Ekim arasında gerçekleştirilen planlı bakım onarım çalışmalarının tamamlandığını belirtilerek, planlı bakım-onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını, 10 Ekim itibarıyla doğal gaz akışının başladığı aktarıldı. 


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