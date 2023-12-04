8 gün önce fırtınada dalgalara kapılmıştı: Arama çalışmalarında yeni gelişme

Rize'de odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar'ı (52) arama çalışmaları, 8'inci günde sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:49
8 gün önce fırtınada dalgalara kapılmıştı: Arama çalışmalarında yeni gelişme
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Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, 27 Kasım'da odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kayboldu. 

ÇİZME TEKİ BULUNDU

Evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve polis ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Sahilde yapılan aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizme teki, bulundu. 

Bekar'ı arama çalışmaları, 8'inci günde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil boyunca karadan, havadan ve denizden çalışmalarını sürdüren 100 kişilik ekip, kıyıda gözlemlerde bulunuyor. Ekipler, Ardeşen'in yanı sıra sınır ilçelerde de aramalarına devam ediyor.


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