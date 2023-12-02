42 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Tavan arasında yakalandı

Antalya’da hakkında 31 ayrı suçtan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan G.K. isimli kadın gizlendiği tavan arasında jandarma tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 10:08
42 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Tavan arasında yakalandı
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri, Döşemealtı ilçesinde hakkında 31 ayrı suçtan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranma kaydı bulunan G.K. isimli kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, adli makamlardan aldıkları izinle G.K.’nin evinde arama yaptı. Aramada G.K., tavan ile çatı arasında bulunan izolasyon malzemesinin altında gizlenirken yakalandı.

G.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.


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