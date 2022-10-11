8 gündür aranan liseli Hakan, kaybolduğu gün 'yeni ayakkabı' almış

11 Ekim 2022 Salı, 12:33

Kozan ilçesinde 3 Ekim'de hayatını kaybeden kız arkadaşının cenazesine katılan, lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek'ten bir daha haber alınamadı.

En son ailesine 'WhatsApp' üzerinden "Veda etmeden gitmek olmaz. Hepiniz iyi insanlarsınız. Sizi seviyorum. Bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim. Köyden kimse cenazeme gelmesin, yapmayın" dediği videoyu gönderen Demiryürek; jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından 8 gündür her yerde aranıyor.

YENİ AYRINTI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, iz takip köpekleri eşliğinde, Demiryürek’in cep telefonundan alınan son sinyal noktasında aramalarını yoğunlaştırdı.

Öte yandan Hakan Demiryürek'in, kaybolduğu gün ilçe merkezindeki çarşıdan kendisine yeni ayakkabı aldığı ortaya çıktı.