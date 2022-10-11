8 gündür aranan liseli Hakan, kaybolduğu gün 'yeni ayakkabı' almış
Adana'da, kız arkadaşının cenazesinden sonra ailesine 'veda' videosu gönderen ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Hakan Demiryürek (19), 8'inci günde, cep telefonundan en son sinyal alınan bölgede aranıyor. Demiryürek'in, kaybolduğu gün çarşıdan yeni ayakkabı aldığı ortaya çıktı.
Kozan ilçesinde 3 Ekim'de hayatını kaybeden kız arkadaşının cenazesine katılan, lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek'ten bir daha haber alınamadı.
En son ailesine 'WhatsApp' üzerinden "Veda etmeden gitmek olmaz. Hepiniz iyi insanlarsınız. Sizi seviyorum. Bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim. Köyden kimse cenazeme gelmesin, yapmayın" dediği videoyu gönderen Demiryürek; jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından 8 gündür her yerde aranıyor.
YENİ AYRINTI ORTAYA ÇIKTI
Ekipler, iz takip köpekleri eşliğinde, Demiryürek’in cep telefonundan alınan son sinyal noktasında aramalarını yoğunlaştırdı.
Öte yandan Hakan Demiryürek'in, kaybolduğu gün ilçe merkezindeki çarşıdan kendisine yeni ayakkabı aldığı ortaya çıktı.
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