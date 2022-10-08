Sevgilisinin cenazesinden beri kayıptı, ailesine 'veda' videosu göndermiş

08 Ekim 2022 Cumartesi, 16:13

Kozan ilçesinde 3 Ekim'de hayatını kaybeden kız arkadaşının cenazesine katılan, lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek'ten bir daha haber alınamadı.

En son ailesine 'WhatsApp' üzerinden "Veda etmeden gitmek olmaz. Hepiniz iyi insanlarsınız. Sizi seviyorum. Bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim. Köyden kimse cenazeme gelmesin, yapmayın" dediği videoyu gönderen Demiryürek için arama çalışması başlatıldı.

Kayıp Demiryürek, jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekiplerince 5 gündür her yerde aranıyor.

'EN SON KIZ ARKADAŞININ MEZARLIĞINDA GÖRÜLMÜŞ'

Hakan'ın annesi Türkan Demiryürek, "Biz Antalya'daydık, babasına mesaj atmış. 'Baba ben yokum. Gel çocuklarının başına, benim cenaze işlerimi yaptıracaksan da Turgutlu köyüne haber verme' diye mesaj atmış. Eve geldik, baktık, evde yok. Pazartesiden beri arıyoruz, yok. Köseli köyünde ölen kız ile arkadaş olduğunu bilmiyoruz. En son kız arkadaşının mezarlığında görülmüş. Kendisine yaptırdığımız eve gidip, geri geliyor, anahtarı kardeşine veriyor. Saat 01.30'dan sonra kendisinden haber alamadık. 'Ben gelmezsem beni merak etmeyin' diyor, hepsi bu" diye konuştu.