8 gündür aranıyordu: Elif Kumal’ın cesedi gölette bulundu!

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta, Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi.

Jandarmanın iz takip köpekleri de çalışmalara destek veriyor. Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarında bulunan Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından, genç kadının kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldı.

‘A ÇIKLANAB İLİR BİR ŞEY DEĞİL’

Dün Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Erdek Kaymakamı Hasan Göç ve Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Özer ile birlikte Kapıdağ Yarımadası’na gelip incelemelerde bulundu. Çalışmalara 450 kişilik ekibin katıldığını ve 16 dron ile sahanın sürekli tarandığını söyleyen Kaymakam Hasan Göç, daha önce aranan yerlerde tekrar arama çalışmalarının başlatıldığını söyleyerek, “Hadi kızımıza ulaşamadık, araca nasıl ulaşamıyoruz bu çok açıklanabilir bir şey değil. İlçemizden çıkışı yok” ifadelerini kullandı.

8 gündür aranan Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan Elif Kumal'ın gölde cansız bedeni bulundu.