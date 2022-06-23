8 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Ali Kemal Yüce ölü bulundu
Kocaeli'de 8 gündür kayıp olarak aranan 22 yaşındaki gencin ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Ali Kemal Yüce'nin silahla başından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu.
Olay, 15 Haziran'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki Ali Kemal Yüce'den haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde gencin telefonundan sinyal alınan son bölgenin Kocaeli'nin Kandıra ilçesi olduğu tespit edildi.
Ekiplerin aramalarının neticesinde 8 günün sonunda Ali Kemal Yüce’nin cansız bedenine ulaşıldı. Yüce’nin cansız bedeni, Kandıra ilçesinin Kefken Mahallesi Kumcağız mevkiindeki ormanlık alanda bulundu.
Gencin, tabanca ile başından vurulmuş halde bulunduğu öğrenildi. Yüce'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.
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