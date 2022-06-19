Teğmen, başından vurulmuş olarak evinde ölü bulundu
Arkadaşlarının bir süredir haber alamadığı Teğmen Hüseyin Y. (29), evinde, başından vurulmuş halde ölü bulundu. Hüseyin Y.’nin beylik tabancasının da yanında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli Teğmen Hüseyin Y. (29) evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.
Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli Teğmen Hüseyin Y.’den bir süredir haber alamayan arkadaşları, Cemal Gürsel Mahallesi'nde kaldığı kiralık eve gitti. Hüseyin Y.’nin kapıyı açmaması üzerine arkadaşları ev sahibine haber verdi.
BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Ev sahibi kapıyı açınca içeri giren arkadaşları Hüseyin Y.’yi tabancayla başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Y.’nin beylik tabancasının da yanında olduğu öğrenildi.
Hüseyin Y.’nin cansız bedeni otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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