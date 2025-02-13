8 gündür kayıptı... Ormanda toprağa gömülü halde bulundu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, ormanda toprağa gömülü bulundu.

8 gündür kayıptı... Ormanda toprağa gömülü halde bulundu!
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AA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 14:55

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesindeki bir fabrikada çalışan Murat Y.'den (49) 5 Şubat'tan beri haber alamayan eşi ve kızının ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu Murat Y'nin cesedi, dün ilçedeki ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu.

Murat Y'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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Olayla ilgili şüpheliler R.G. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #kocaeli #ölü bulundu #Cinayet

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