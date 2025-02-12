Aksaray'da sır olay: Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Aksaray'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Ceset, incelemenin ardından otopsi morga kaldırıldı.
Hamidiye Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yalnız yaşayan Ahmet Ağırdıcı'dan (63) bir süre haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirdi.
Ağırdıcı, gelen itfaiye görevlilerince kapısı açılan dairede yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.
OTOPSİ YAPILACAK
Sağlık ekiplerince durumu kontrol edilen Ağırdıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ceset, incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: #Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi #aksaray
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