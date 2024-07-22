Serinlemek için girmişti: Nehirden 3 gün sonra cansız bedeni çıkartıldı
Aydın’ın Söke ilçesinde 3 gün önce serinlemek için Büyük Menderes Nehri’ne giren ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ramazan Yatkın (62) için arama başlatan ekipler, nehre girdiği bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta şahsın cansız bedenine ulaştı.
Söke-Bağarası yolu Büyük Menderes Köprüsü yakınlarında, 20 Temmuz Cumartesi günü, bölgede bulunan bir çiftlikte 15 Temmuz Pazartesi günü işe başlayan Ramazan Yatkın, serinlemek için Büyük Menderes Nehri’ne girdi.
Bir süre sonra Yatkın gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Yatkın’ı bulmak için çalışma başlattı.
Su altı arama ekiplerinin de katıldığı çalışmalar sonuç verdi. Yatkın’ın suda sürüklenen cansız bedeni yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Akçakaya Mahallesi altlarında bulundu.
Büyük Menderes Nehri’nde akıntıya kapılarak boğulduğu tahmin edilen Yatkın’ın cenazesi nehirden çıkartılarak Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
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