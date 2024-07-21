Kayıp olarak aranıyordu... Cansız bedeni bulundu!

Burdur'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası tarlada ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 13:35
Kayıp olarak aranıyordu... Cansız bedeni bulundu!
Abone Ol google-news

Halil Alagöz (65) cuma günü Armağan İlci Mahallesi Umman Sokak'taki evinden çıktıktan sonra geri dönmedi.

Yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, MEB AKUB, Burdur Arama Kurtarma gönüllüleriyle yapılan arama çalışmaları sonucu Alagöz, evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta Burdur Gölü yakınındaki bir tarlada hareketsiz bulundu.

Sağlık ekibi, Alzheimer hastası Alagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemede ölümü şüpheli olduğu değerlendirilen Alagöz'ün cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Burdur haberleri kayıp haberleri ölü bulundu haberleri

İlgili Haberler

10 gündür kayıptı: 88 yaşındaki kadın ölü bulundu

10 gündür kayıptı: 88 yaşındaki kadın ölü bulundu
Aydın’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Aydın’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
Emniyet müdür yardımcısı evinde ölü bulundu!

Emniyet müdür yardımcısı evinde ölü bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler