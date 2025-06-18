8 ilde dolandırıcılık operasyonu: Tutuklamalar var!

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu, İstanbul, Adana, Kocaeli, Muğla, Eskişehir, Osmaniye ve Rize'de piyasaya karşılıksız çek sürerek dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon düzenledi.

16 ayrı adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda M.K., İ.K., İ.A., M.K., S.Ö., R.E. ve Y.E. yakalandı. Yapılan aramalarda 15 bin metreküp kereste, 87 oda kapısı, 240 kapı pervazı, 444 ısı yalıtım ürünü, 10 yatak, 10 pos cihazı, 9 kaşe, 115 senet ile çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İ.K., İ.A., M.K., S.Ö., R.E. ve Y.E. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



