8 ilde PKK/KCK propagandası yapan 30 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 09:19
8 ilde PKK/KCK propagandası yapan 30 şüpheli için gözaltı kararı
Abone Ol google-news

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca PKK/KCK silahı terör örgütü üyelerine yönelik soruşturma yürütüldü.

Örgüt tarafından verilen talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 30 şüpheli belirlenerek haklarında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yaklalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.


PKK/KCK gözaltı

İlgili Haberler

Son dakika... MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'ye ait bina ve depolar imha edildi

Son dakika... MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'ye ait bina ve depolar imha edildi
PKK terrorist responsible for Ankara attack identified

PKK terrorist responsible for Ankara attack identified
Ankara'daki saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi! Bakanlıktan açıklama geldi...

Ankara'daki saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi! Bakanlıktan açıklama geldi...

En Çok Okunan Haberler