8 ilde PKK/KCK propagandası yapan 30 şüpheli için gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca PKK/KCK silahı terör örgütü üyelerine yönelik soruşturma yürütüldü.
Örgüt tarafından verilen talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 30 şüpheli belirlenerek haklarında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yaklalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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