8 ilde sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Antalya merkezli düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 7 kişi tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya merkezli Mersin, Konya, Van, Gaziantep, Batman, Bursa ve İzmir'de, eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si tutuklandı.
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