Ankara merkezli 10 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 61 gözaltı
Ankara merkezli 10 ilde, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarına ilişkin düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında bugün Ankara merkezli Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
61 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 26 kişiyi yakalama çalışmalarına devam ediliyor.
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