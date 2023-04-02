Ankara merkezli 10 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 61 gözaltı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 12:32

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 12:33

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında bugün Ankara merkezli Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

61 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 26 kişiyi yakalama çalışmalarına devam ediliyor.