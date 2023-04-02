Ankara merkezli 10 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 61 gözaltı

Ankara merkezli 10 ilde, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarına ilişkin düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 12:32
Ankara merkezli 10 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 61 gözaltı
Abone Ol google-news

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında bugün Ankara merkezli Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

61 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 26 kişiyi yakalama çalışmalarına devam ediliyor.


Ankara dolandırıcılık Operasyon

İlgili Haberler

Adanur’un Susurluk’a uzanan kirli ilişkileri ortalığa saçıldı: Bir dolandırıcılık hikayesi

Adanur’un Susurluk’a uzanan kirli ilişkileri ortalığa saçıldı: Bir dolandırıcılık hikayesi
Bakanlıktan 'dolandırıcılık' uyarısı: 'Yatırım fırsatı' vaadine kanmayın!

Bakanlıktan 'dolandırıcılık' uyarısı: 'Yatırım fırsatı' vaadine kanmayın!
'Çekilişle dolandırıcılık' operasyonu: 11 gözaltı

'Çekilişle dolandırıcılık' operasyonu: 11 gözaltı

En Çok Okunan Haberler